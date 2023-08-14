Мемориальный сквер может появиться на месте аварийного «Дома инвалидов» в Воронеже

Фото - мэрия Воронежа

На месте воронежского «Дома инвалидов», который расположен на улице 20-летия Октября, 86, может появиться новое общественное пространство. Здание было признано аварийным в конце 2022 года. Об этом рассказал 14 августа мэр Вадим Кстенин отвечая на вопросы журналистов во время еженедельного рабочего совещания.

- Этот аварийный дом не является памятником. Есть заключение экспертов, с выводами которых не согласились некоторые собственники - сейчас идет суд. Возможно, будет назначена повторная экспертиза. Дождемся ее результатов и примем правильное решение, – прояснил ситуацию мэр.

Если экспертам удастся подтвердить, что дом ветхий, то его расселят. Если же не будут найдены признаки аварийности, то его ждет иная судьба.

- Даже если этот дом будет снесен, я могу с большой долей вероятности гарантировать, что там появится сквер, который в том или ином виде будет отражать весь смысл этого исторического места, - подытожил Вадим Кстенин.