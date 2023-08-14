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НовостиОбщество14 августа 2023 16:49

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Откроем мегашколу к 1 сентября»

Глава города подробно рассказал, как идет строительство уникального не только для Воронежа, но и для России в целом, образовательного учреждения
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин: «К 1 сентября мегашколу будет открыть непросто, однако сделать это необходимо».

Вадим Кстенин: «К 1 сентября мегашколу будет открыть непросто, однако сделать это необходимо».

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельной планерке подробно ответил на вопрос на вопрос руководителя «Центра управления регионом» Андрея Червакова о перспективе запуска мегашколы к началу учебного года.

Глава города отметил, что школа на 2860 мест - уникальный проект не только для Воронежа, но и для России в целом. Она будет самой большой в стране.

- Уникальное индивидуальное проектирование, в том числе, комплектация современным оборудованием позволит создать не просто школу, а целый образовательный центр выдающегося уровня, - рассказал Вадим Кстенин. – В процессе строительства пришлось провести импортозамещение. В итоге мегашкола будет сделана полностью из материалов производства России и наших коллег из Беларуси. Ежедневно на этом объекте работают по 600-700 человек. Перед ними стоит задача: сдать в строй мегашколу к началу нового учебного года. Естественно, сделать все необходимые работы в такие сжатые сроки очень непросто. Но еще большие проблемы как для детей, так и для их родителей, могут возникнуть, если запустить это образовательное учреждение в зиму. Поэтому и приняли решение сократить срок строительства и открыть мегашколу к 1 сентября, к чему и идем.