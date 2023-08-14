В Воронежской области городские жители едят меда больше, чем сельчане

Фото из архива КП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 2022 году жители Воронежской области стали есть значительно меньше меда. В среднем на 100 человек в прошлом году пришлось около 105,4 кг. То есть практически по килограмму на человека. Такими данными поделился Воронежстат 14 августа.

За последние пять лет потребление пчелиного меда в расчете на 100 респондентов сократилось на 37,9%.

Впрочем, горожане лакомились им гораздо чаще, чем сельчане. Так, на 100 городских жителей в среднем приходилось 109,6 кг меда, сельских – 96,9 кг. При этом члены наиболее обеспеченной группы домохозяйств съели в 2022 году пчелиного меда в 1,9 раза больше.