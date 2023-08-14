Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 15:12

В Воронеже еще на неделю будет перекрыта часть улицы Шишкова

Ездить придется по временной схеме до 22 августа
Евгения ФРОЛОВА
Схема мэрии Воронежа

Схема мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

Часть улицы Шишкова в Воронеже для автомобилистов будет закрыта еще на одну неделю. Неудобства все также связаны с переустройством подземных коммуникаций. Об этом 14 августа предупредили в пресс-службе городской администрации.

На участке продолжат работы по переустройству подземных коммуникаций в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Автомобилисты будут ездить по действующей сейчас временной схеме до 00.00 22 августа.