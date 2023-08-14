В Воронеже еще на неделю будет перекрыта часть улицы Шишкова

Схема мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Часть улицы Шишкова в Воронеже для автомобилистов будет закрыта еще на одну неделю. Неудобства все также связаны с переустройством подземных коммуникаций. Об этом 14 августа предупредили в пресс-службе городской администрации.

На участке продолжат работы по переустройству подземных коммуникаций в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Автомобилисты будут ездить по действующей сейчас временной схеме до 00.00 22 августа.