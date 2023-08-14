В Воронеже ребенок на велосипеде с мотором головой погнул шлагбаум

Инцидент произошел в Ленинском районе Воронежа. Двое детей, разогнавшись на велосипеде с мотором, врезались в шлагбаум. Видео разместили в соцсетях в понедельник, 14 августа, очевидцы.

Столкновение велосипеда и шлагбаума произошло вечером во дворе дома №1/3 по улице Ворошилова. Парни завели велосипед с бензодвигателем и тот рванул с места. Сориентироваться они не успели, как впереди оказался шлагбаум. Один из ребят ударился об него головой.

В результате один из детей упал вперед, другой оказался под велосипедом. Очевидцы же на следующий день увидели, что сильнее всего досталось шлагбауму – тот погнулся.

В комментариях воронежцы предложили даже запретить ездить детям на подобном транспорте.