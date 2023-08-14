На Воронежском водохранилище задержали гидроциклиста без прав

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Мужчину на гидроцикле «Ямаха» задержали на Воронежском водохранилище вчера, в воскресенье, 13 августа. У нарушителя не оказалось документов на управление и владение плавсредством. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Итоге воронежцу придется выложить кругленькую сумму. Его оштрафовали на 35 тысяч рублей — за управление без прав и за передачу управления судном лицу без прав.

Сам же гидроцикл сотрудники ГИМС отправили на специализированную стоянку для задержанных маломерных судов. Чтобы его забрать, необходимо заплатить тарифы за транспортировку и хранение.

В пресс-службе ведомства отметили, что Госинспекция по маломерным судам МЧС продолжает контролировать ситуацию на водных объектах региона.