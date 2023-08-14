Под Воронежем столкнулись «Фольксваген» и автобус, ранен водитель легковушки

48-летнего водителя «Фольксвагена» госпитализировали. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 13 августа, примерно в 16.24 в Аннинском районе на 319 километре трассы Курск-Саратов случилась авария. Водитель «Фольксвагена-Пассата» по непонятной пока причине выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом «Хагер». Приехавшие сотрудники МЧС вытаскивали мужчину, рулившего легковушкой, из покореженной машины.

- Водителю «Фольксвагена» 48 лет. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью после аварии, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, утром 14 августа больницей закончился выезд на встречную полосу и опрокидывание «Лады-Гранты» для ее 18-летнего водителя и его 19-летнего пассажира в Эртильском районе. А в ночь на 13 августа падение в кювет «Чери» обернулось смертью для рулившей китайской машиной 20-летней девушки.