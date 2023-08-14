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НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:39

Под Воронежем «Лада» опрокинулась в кювет, ранены двое молодых людей

В Эртильском районе Воронежской области 18-летний водитель улетел с дороги и отправил в больницу себя и 18-летнего пассажира
Юрий КОЗЛОВ
Двух юношей, водителя и пассажира, на скорой увезли в больницу.

Двух юношей, водителя и пассажира, на скорой увезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 14 августа, около часа ночи случилась авария в поселке Чапаевское Эртильского района. 18-летний водитель «Лады» потерял контроль над машиной. Она улетела в кювет и опрокинулась.

- В этом месте крутой поворот. Видимо, молодой водитель не смог нормально сделать маневр – сначала заехал на обочину, потом его вынесло на встречную полосу и дальше уже в кювет. В результате он сам и его 19-летний пассажир получили травмы. На скорой их забрали в местную больницу, - рассказали в региональной ГИБДД.

Напомним, 13 августа 20-летняя девушка из Нововоронежа, рулившая «Чери» улетела в кювет, опрокинулась и погибла.