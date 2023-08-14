В центре Воронежа за 7,5 млн рублей продают ресторан Mojo

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже выставили на продажу ресторан Mojo которое находится на улице Платонова, 19. Об этом со ссылкой на популярный сайт объявлений в понедельник, 14 августа, сообщило De Facto.

Площадь здания составляет 145 кв. м. Помещение вмещает 56 человек, также возле ресторана имеется летняя веранда в 40 кв. м, на которой могут разместиться 26 человек.

Владелец просит за него 7,5 млн рублей. Удорожает его оборудование. В помещении установлен умный учет энергопотребления, онлайн-управление освещением, спринклерная система пожаротушения, мощная система приточно-вытяжной вентиляции с 10-кратным воздухообменом и 16 камерами видеонаблюдения.