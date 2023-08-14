В центре Воронежа власти продают часть четырехэтажного здания за 3,5 млн рублей

В Воронеже выставили на продажу часть здания на улице Плехановской, 22А. Дом этот известен как место продажи железнодорожных и авиабилетов. Там также расположены офиса интернет-провайдера Freedom и коллегии адвокатов. В качестве продавцов выступают представители регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Продают часть здания площадью 76,3 квадратных метров. Какую именно, не уточняют. Аукцион будет стартовать с максимальной суммы 3,5 миллиона рублей. Так называемый шаг (то есть, минимальное снижение цены) торгов – 175 тысяч.

Основанием для продажи служит приказ департамента, в котором сообщают, что здание включено в программу приватизации госимущества в Воронежской области на 2023-2025 годы.

Подать заявку на участие в торгах можно до 7 сентября. Его итоги подведут 13 сентября.