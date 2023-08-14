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НовостиПроисшествия14 августа 2023 11:40

В Воронеже двое парней выпали с балкона 2 этажа на свадьбе в банкетном зале

Двое молодых людей получили травмы после падения с балкона банкетного зала в усадьбе Воронежа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Двое молодых людей упали с балкона второго этажа в банкетном зале «Воронцовская усадьба» в Воронеже, отмечая свадьбу друзей. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.

Заявление такое стражам порядка 12 августа поступило. Оно было передано участковому. Сейчас правоохранитель проводит проверку.

По данным СМИ, молодые люди, разгорячившись во время свадебного торжества, вышли подышать свежим воздухом и прислонились к перилам. А затем вывалились с него вместе с ограждением.