Под Воронежем мошенники выдумали ДТП и отобрали у женщины 183 тысячи рублей

Полицейские разыскивают обидчиков пожилой женщины. Фото: из архива «КП»

На днях в полицию обратилась 61-летняя жительница Павловска. Она рассказала, что 11 августа около 19.40 ей позвонила женщина на мобильный телефон, представилась ее дочерью. Сказала, что стала виновницей ДТП и нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Пожилая женщина поверила. У нее, действительно, есть дочь, но вот перезвонить ей, чтобы проверить информацию, она не догадалась. Тут же с ней связался мужчина, представившийся полицейским. Он рассказал подробности выдуманного ДТП и заявил, что пришлет курьера для получения денег. В итоге пенсионерка передала приехавшему проходимцу 183 тысячи рублей. И только после этого перезвонила дочери. Узнала, что у нее все в порядке и вскоре обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Всего 13 августа в Воронежской области было четыре похожих аферы. Общий ущерб, нанесенный поверившим мошенникам людям, составил более 500 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.