В Воронежской области на транспортировку мусора направят еще до 438,7 млн рублей

Мусор вывозить - дело достаточно выгодное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 438,77 миллионов рублей готовы направить на транспортировку мусора в Калачеевском и Лискинском кластерах областные власти. Конкретно заказчиком работ выступает регионального государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис».

За транспортировку мусора до объектов, где его будут перерабатывать, в Лискинском районе в 2023 году власти готовы заплатить до 19,5 млн рублей, а в 2024-м и в 2025-м – по 116,8 млн.

За те же услуги в Калачеевском районе намерены выделить: в 2023 году – 14,3 млн, а в 2024-м и в 2025-м – по 85,67 млн.

Контракт соответственно намерены заключать на период с ноября 2023-го до конца 2025 года. Заявку на участие в торгах можно подать до 28 августа, а их итоги подведут 30 августа.

Ранее «Облкоммунсервис» официально начал поиск подрядчика для транспортировки мусора в Борисоглебском районе. Там максимальная цена торгов - 509 млн рублей.

Всего в Воронежской области на данный момент эксплуатируют 17 полигонов ТКО и 2 временных объекта в Калачеевском и Таловском районах. Кроме того, в нашем регионе работают мусоросортировочные комплексы мощностью 615 тысяч тонн в год.