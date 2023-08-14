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НовостиОбщество14 августа 2023 10:45

Стеклянная душевая кабина обрушилась на жительницу Воронежской области в люксе отеля

Женщина через суд потребовала от волгоградского отеля компенсацию за ссадины и порезы
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Жительница Грибановского района подала в райсуд иск с требованием компенсации в 750 тысяч рублей после того, как в отеле на нее обрушилась душевая кабина. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

ЧП произошло в июне. Женщина отдыхала в номере категории «люкс». Когда она решила принять душ и зашла в кабину, та вдруг рухнула на бок и на нее посыпалось стекло.

Пострадавшая получила ссадины, синяки, царапины и порезы. С трудом выбравшись из-под обломков кабины, она смогла обратиться за помощью лишь спустя несколько минут. При этом сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь только через полчаса.

Женщина обратилась с иском в суд. Она хочет взыскать с владельцев отеля компенсацию морального вреда.