Стеклянная душевая кабина обрушилась на жительницу Воронежской области в люксе отеля

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жительница Грибановского района подала в райсуд иск с требованием компенсации в 750 тысяч рублей после того, как в отеле на нее обрушилась душевая кабина. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

ЧП произошло в июне. Женщина отдыхала в номере категории «люкс». Когда она решила принять душ и зашла в кабину, та вдруг рухнула на бок и на нее посыпалось стекло.

Пострадавшая получила ссадины, синяки, царапины и порезы. С трудом выбравшись из-под обломков кабины, она смогла обратиться за помощью лишь спустя несколько минут. При этом сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь только через полчаса.

Женщина обратилась с иском в суд. Она хочет взыскать с владельцев отеля компенсацию морального вреда.