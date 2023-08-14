Жителей района Воронежской области предупредили о возможном перекрытии газа

Газ могут в любой момент отключить с 8.00 15 августа до 8.00 24 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Россошанского района могут в течение ближайших девяти суток отключить газ. Прекращение подачи голубого топлива вероятно с 8.00 15 августа до 8.00 24 августа.

Причина возможного отключения - огневые работы на газораспределительных станциях Россошь, Подгорное, Поповка-1. Там на полторы недели остановят оборудование.

Кроме того, также из прекращения подачи газа с 20 до 24 августа сократят количество рейсов по городским и пригородным маршрутам.

Россоши вообще очень не везет по части «коммуналки». Чего только стоит авария на сетях, которая привела к отключению воды во всем райцентре летом 2021 года!