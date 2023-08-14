В Новороссийске задержан водитель каршеринга, сбивший женщину в воронежском селе и скрывшийся

Фото регионального главка

В Новороссийске сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Самарской области, которого заподозрили в смертельном ДТП в селе Пришиб Калачеевского района. В ГУ МВД по Воронежской области 14 августа поделились видео, на котором мужчина объяснил свой поступок.

По данным полиции, ЧП произошло 11 августа в два часа ночи на автодороге «Дон». Тогда мужчина на «Рено Логан» из каршеринга двигался в южном направлении. На дороге он сбил 60-летнюю местную жительницу. Она в тот момент шла в попутном направлении по краю проезжей части.

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте, а водитель с места ДТП скрылся. Тут же были объявлены его поиски. Спустя некоторое время личность злоумышленника была установлена. Мужчина уже дал признательные показания.

Как пояснили в полиции, сейчас он находится в Калаче для проведения процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело.