В Коминтерновском районе Воронежа сгорел гараж с Chevrolet Niva внутри

Дым от пожара был виден издалека. Фото: "Типичный Воронеж".

Стали известны подробности ЧП с гаражом в Северном микрорайоне Воронежа, случившегося в воскресенье, 13 августа. Напомним, вечером сайт kp.ru сообщал, что там взорвался газовый баллон. Фото поднявшихся столбов дыма выложили в воронежских соцсетях.

- О возгорании в гараже в жилом массиве «Задонье» сообщили в 18.18. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Пожар потушили в 18.44. К тому времени огонь уничтожил гараж 5х7 метров и находившийся внутри автомобиль Chevrolet Niva. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.