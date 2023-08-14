Под Воронежем 15-летний подросток на мопеде попал в больницу после столкновения с деревом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария с участием 15-летнего мопедиста произошла в Рамонском районе. Врезавшись в дерево, подросток попал в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 14 августа.

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, в 16:30 в воскресенье, 13 августа, школьник на мопеде Alpha ехал по грунтовой дороге возле поселка Радчино. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет, а транспортное средство влетело в дерево.

Ребенок получил травмы, его по скорой доставили в больницу. Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.