В мэрии Воронежа продлили сроки торгов на застройку ветхого квартала

Перед началом стройки нужно будет снести ветхие дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Квартал площадью 6,28 га, ограниченный улицами 9 Января, Малаховского, Семилукская и Краснодонская, дождется обновления еще не скоро. Торги на его освоение еще раз продлили – ориентировочно до конца октября. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Начальная цена аукциона – 70,14 миллионов рублей.

Проект обновления квартала представляется застройщикам достаточно затратным. Нужно будет расселить людей из 28 ветхих домов от двух до трех этажей, построить детсад, рассчитанный на прием 280 малышей и благоустроить местный парк. До недавнего времени одним из требований была еще постройка школы на 1500 мест. Однако, скорее всего, финансирование нового учебного заведения все-таки будет из бюджета.

- Жесткое требование по строительству школы за счет подрядчика, видимо, будет снято. Участок под нее уже выделили по соседству с кварталом, который планируют освоить. На нем сейчас ничего нет. Стоит задача – побудить инвесторов не строить новые кварталы в полях, а сначала обновить ветхие. С другой стороны, понятно, что затраты в этом случае существенно возрастают, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

В этом жилом квартале Коминтерновского района разрешена высотная застройка. Расселение людей из ветхих домов было предусмотрено муниципальной программой до конца 2023 года. При этом все затраты лягут на застройщика. Впрочем, он может подать заявку на предоставление субсидии на возмещение расходов. Предполагаемая дата окончания реализации проекта – 31 декабря 2029 года.