В Воронежской области подростка подозревают в насилии над пятилетней девочкой

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства надругательства над пятилетней девочкой. Фото: из архива «КП»

В одном из населенных пунктов Лискинского района задержали по подозрению в развращении пятилетней девочки школьника, живущего с ней по соседству. В начале августа он на улице пристал к ребенку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- В производстве следователя СК находится уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней в Лискинском районе. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, в начале апреля 2023 года стало известно о сексуальном насилии кадета из одного из воронежских учебных заведений над 11-летней девочкой. А в начале августа задержали по подозрению в надругательстве над школьницами в детском лагере в Анапе 49-летнего Геннадия И. из Воронежской области.