Синоптики рассказали о жаркой погоде в Воронежской области на рабочей неделе

Жаркие августовские дни еще дают возможность хорошо позагорать. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Метеорологи дали прогноз погоды на рабочую неделю в Воронежской области. Пока еще она вполне летняя, дыхание осени почти не ощутимо. О ней напоминают разве что начавшие падать листья.

- До 18 августа включительно в Воронежской области ожидаем +26…+31 градус. Погоду определяет гребень антициклона. Однако уже в субботу, 19 августа, ждем циклон, который к вечеру принесет с собой кратковременный дождь. После этого жара спадет, днем будут комфортные +22…+27, - рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра.

В Воронежской области во вторник, 15 августа, прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный 2-7, днем северо-западный 7-12 м/с. Ночью +13…+18. Днем +25…+30. В Воронеже существенных осадков также не ожидают. Ночью обещают +15…+17, днем +27…+29.

В среду, 16 августа, в районах Воронежской области снова переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Ночью +13…+18. Днем +24…+29. В Воронеже осадки тоже маловероятны. Ночью прогнозируют +15…+17, днем +26…+28.

В четверг, 17 августа, в Воронеже ночью на луну будут набегать облака при северном ветре 2-7 м/с. Днем ветер усилится до 6-11 м/c. Солнце порой будут закрывать тучи при +28 градусах.

В ночь на пятницу, 18 августа, в Воронеже подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с при +17 градусах и переменной облачности. Днем солнце временами будет заходить за тучи. Будет жарко – до +30.