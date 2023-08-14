Под Воронежем девушка перевернулась на «Чери» и погибла

«Чери» после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 13 августа, около 2.30 в Верхнемамонском районе на 32 километре дороги Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон случилась авария, закончившаяся трагедией. 20-летняя жительница Нововоронежа, рулившая «Чери А15», потеряла контроль над машиной. Она улетела в кювет и опрокинулась. Девушка получила очень тяжелые травмы, от которых умерла до приезда скорой. Полицейские выясняют, почему она не справилась с управлением.

- Всего 13 августа в Воронежской области случилось 81 ДТП, из них 34 – в Воронеже, 24 – на федеральных трассах и 23 – на дорогах в районах. В восьми авариях один человек погиб, восемь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.