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НовостиПроисшествия14 августа 2023 6:41

В Воронеже пропал мужчина с татуировкой на правом плече

36-летнего жителя Воронежа пока безуспешно разыскивают с 10 августа
Олег КУЗНЕЦОВ
Владимира Теребилова ищут уже четвертые сутки.

Владимира Теребилова ищут уже четвертые сутки.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в розыске пропавшего без вести 36-летнего Владимира Теребилова. Мужчина живет с родственниками в Железнодорожном районе. 10 августа он ушел из дома и с тех пор не выходил на связь.

Приметы Владимира Теребилова: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. Как был одет в день исчезновения, 10 августа, неизвестно. Зато есть особая примета – татуировка на правом плече.

Всех, кто что-либо о знает о том, где сейчас находится или может быть Владимир, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.