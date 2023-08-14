Вадим Евсеев досрочно ушел с пресс-конференции после матча с «Зенитом»

Вадим Евсеев всегда суров на пресс-конференциях, а на этот раз и вовсе не стал общаться с журналистами. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Пресс-конференция главного тренера «Факела» Вадима Евсеева после проигрыша на выезде «Зениту» из Санкт-Петербурга продолжалась всего лишь около 30 секунд. Рулевой воронежской команды отметил болельщиков нашего клуба, добравшихся до Северной столицы. И поздравил их, что они «увидели команду под названием «Факел», которая не сдается и играет до конца». А затем немного поиронизировал:

- Поздравляю «Зенит», очень хорошо и красиво выиграли. Мои поздравления, - сказал Вадим Евсеев.

После этого главный тренер «Факела» не стал отвечать на вопросы журналистов и ушел.

Ирония Евсеева заключалась в том, что в конце матча произошел скандал. Судья не назначил пенальти после явной игры рукой защитника «Зенита», углядев перед этим нарушение правил со стороны нападающего «Факела» Максима Максимова. Случилось это уже в добавленное время при счете 0:1, а вскоре после контратаки «Зенит» забил второй гол. Но перед этим произошла потасовка футболистов воронежской и питерской команды.