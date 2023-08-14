В центре Воронежа закрыли все подземные переходы ж/д вокзала № 1

Такая сейчас обстановка в надземном переходе у железнодорожного вокзала № 1. Фото: предоставлено очевидцем

С утра понедельника, 14 августа, все подземные переходы железнодорожного вокзала № 1 оказались закрыты. Всех прибывших пассажиров направили через наземный переход. Там столпилось много людей, образовалась сутолока.

Кроме того, очевидцы заметили, что на платформах много сотрудников транспортной безопасности.

В справочной железнодорожного вокзала Воронеж № 1 оказались не в курсе, в чем причина такой ситуации. Впрочем, оператор многоканальной линии располагается не в столице Черноземья, поэтому такая неосведомленность неудивительна. Источник в силовых структурах сообщил, что никакие мероприятия оперативные службы вроде бы не проводят.

«КП-Воронеж» продолжает следить за развитием ситуации.