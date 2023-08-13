В гараже в Северном районе Воронежа взорвался газовый баллон и произошел пожар

скриншот из паблика Типичный Воронеж

Вечером 13 августа в жилом массиве «Гринпарк» в Северном районе Воронежа взорвался газовый баллон. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел в гараже недалеко от магазина «Магнит». По словам очевидцев, в гараже было несколько газовых баллонов, один из них рванул. Из-за этого произошел пожар. Снимки столба дыма выложили местные жители в городских пабликах.

- На Московском проспекте было загорание гаража, вызов на пульт дежурного поступил в 18.20, ликвидировали пожар в течение 15 минут, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Из-за чего сдетонировал газовый баллон, предстоит выяснить экспертам.