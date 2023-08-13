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НовостиОбщество13 августа 2023 13:12

Начало рабочей недели в Воронеже будет знойным

В понедельник-вторник ожидается до +28-30 градусов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лето в Воронеже продолжается. По прогнозам синоптиков местного гидрометцентра, начало недели будет жарким. Погоду будет определять антициклон.

В частности, в понедельник, 15 августа, в Воронеже будет до 27, а по области - до 29 градусов тепла, но переменная облачность позволит не зажариться.

Во вторник, 16 августа, в столице Черноземья ожидается до +29, а по области - до +30.

А в среду, 17 августа, в Воронеже и области - до 29 градусов тепла.

Осадков существенных не ожидается.