Начало рабочей недели в Воронеже будет знойным

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лето в Воронеже продолжается. По прогнозам синоптиков местного гидрометцентра, начало недели будет жарким. Погоду будет определять антициклон.

В частности, в понедельник, 15 августа, в Воронеже будет до 27, а по области - до 29 градусов тепла, но переменная облачность позволит не зажариться.

Во вторник, 16 августа, в столице Черноземья ожидается до +29, а по области - до +30.

А в среду, 17 августа, в Воронеже и области - до 29 градусов тепла.

Осадков существенных не ожидается.