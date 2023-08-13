Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 августа 2023 12:42

Глава Следкома заинтересовался инцидентом избиения воронежского подростка

Александр Бастрыкин поручил следователям забрать у полиции материалы проверки по драке в Воронеже, где взрослый ударил подростка
Ярослав ИВАНОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет информации по драке в воронежском дворе, где взрослый местный житель ударил подростка. Сайт VRN.KP.RU писал, что мужчина, перегородивший проезд у дома, разбил лицо 14-летнему пареньку в ответ на требование освободить дорогу. В итоге пострадавшего госпитализировали, а мать написала заявление в полицию.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о принятых мерах к передаче материала проверки по данному факту для дальнейшего установления обстоятельств в производство подчиненных следователей.