Глава Следкома заинтересовался инцидентом избиения воронежского подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет информации по драке в воронежском дворе, где взрослый местный житель ударил подростка. Сайт VRN.KP.RU писал, что мужчина, перегородивший проезд у дома, разбил лицо 14-летнему пареньку в ответ на требование освободить дорогу. В итоге пострадавшего госпитализировали, а мать написала заявление в полицию.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о принятых мерах к передаче материала проверки по данному факту для дальнейшего установления обстоятельств в производство подчиненных следователей.