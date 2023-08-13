Вентилятор, который чуть не убил жительницу Воронежа, сбросили с шестого этажа

скриншот из видео из паблика Мой и твой Воронеж

В соцсетях опубликовали второе видео падения вентилятора из воронежской многоэтажки, который чуть не убил прохожую. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел утром субботы, 12 августа. Видео ЧП появилось в соцсетях тем же вечером.

А в воскресенье, 13 августа, в городских пабликах выложили еще один ролик - с противоположной стороны, где прекрасно видно, откуда конкретно спикировала техника. На видео просматривается силуэт, выбрасывающий вентилятор вниз с шестого этажа.

Напомним, едва не пострадавшая прохожая (36-летнюю женщину поцарапало по касательной) написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку, кто и зачем кидается техникой на Шишкова, 144в.