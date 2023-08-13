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НовостиПроисшествия13 августа 2023 10:32

Жительница Воронежа перевела мошенникам 800 тыс руб, защищая банковскую карту

В Воронеже крупной суммы лишилась девушка, которую аферисты запугали несанкционированным доступом к ее счету
Ярослав ИВАНОВ
Мошенники руководили жертвой по телефону

Мошенники руководили жертвой по телефону

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 12 августа 13 жителей Воронежской области попались на удочку дистанционных аферистов. В общей сложности потерпевшие лишились около 3 млн рублей.

22-летняя жительница Воронежа попалась на старую байку о несанкционированном доступе к счету. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Напугал, что мошенники пытаются снять ее средства и убедил девушку произвести действия, которая должны были обеспечить безопасность ее сбережений.

Доверчивая жертв, сама перевела деньги на указанные счета, а затем сообщила поступившие на ее телефон коды телефонным аферистам, предоставив им доступ к ее личным данным. Дистанционно оформив на потерпевшую кредиты, мошенники убедили девушку дойти до банкомата и подтвердить операции по переводам. Выполняя инструкции «кураторов», жительница Советского района перевела злоумышленникам 795 тыс рублей.