Где в Воронеже отключат горячую воду с 14 августа

Воду придется греть Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают профилактические и ремонтные работы на теплосетях к началу отопительного сезона. Сегодня публикуем адреса домов, в которых с 14 августа отключат горячую воду и воронежцам придется включать нагреватели.

Железнодорожный район

С 14 по 18 августа

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;

Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132;

ул. Набережная, 1а;

ул. Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

Ленинский проспект, 223, 227;

ул. Троицкого 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул. Суворова, 116, 116а.

С 3 по 16 августа

Ленинский пр., 221;

ул. Рокоссовского, 45.

С 7 по 20 августа

ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/1;

пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.

Левобережный район

С 7 по 20 августа

ул. Димитрова,126,130,132,132а,134,136, 136а,142,144.

С 14 по 18 августа

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 20, 22, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул. Порт-Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в;

ул. Героев Стратосферы, 1, 9а, 13а

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул. Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Полины Осипенко, 19, 24;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б,11, 13.

Коминтерновский район

С 8 по 21 августа

ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а.

С 14 по 18 августа

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

пер. Ученический, 1 (общежитие).

Советский район

С 7 по 28 августа

ул. Острогожская, 164/1,164/4.

С 14 по 21 августа

ул. Острогожская, 164/2,164/3.

Ленинский район

С 26 июля по 21 августа

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7; 11/1

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45.

С 8 по 21 августа

ул. Моисеева, 75.

С 11 по 25 августа

ул. Краснознаменная, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4.

Центральный район

С 8 по 21 августа

ул. Цюрупы, 1.

С 11 по 25 августа

ул. Алексеевского, 25.

С 16 по 29 августа

ул. Помяловского, 40.