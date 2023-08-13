Под Воронежем пьяный водитель ВАЗ устроил ДТП с пострадавшим

фото 36.мвд.рф Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Семилукском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с двумя легковушками.

Авария произошла около 19.00 в Семилуках. 40-летний водитель ВАЗ 219220 выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 212140 с прицепом. В ДТП пострадал 37-летний водитель «Нивы», его госпитализировали.

Как выяснили полицейские, виновник аварии был пьян. Нарушителю на месте аварии провели освидетельствование с использованием алкотектора, у него установили состояние алкогольного опьянения - в выдыхаемом воздухе содержалось 1,073 мг/1 л этилового спирта, отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.