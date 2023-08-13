Воронежцы проводят лето фестивалем в Костенках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 августа под Воронежем пройдет фестиваль «Летний день в Костенках». Организаторы обещают настоящий исторический опен-эйр - реконструкцию времен Средневековой Руси, мастер-классы под открытым небом, катание на лошадях и этнические напевы на живописном костенковском склоне. В программе - исторические представления, игры, мастер-классы, иммерсивные шоу.

Особенностью форума станут аутентичные площадки, где можно погрузиться в историю Средневековой Руси - сражения, стрельба из лука, чеканка монет, создание доспехов, ткачество, деревообработка и многое другое. Фестиваль стартует в 15.00 на площадке в селе Костенки, ул. Набережная,1г. Вход на него будет свободным. В самом музее гостей фестиваля ждут новые выставки, музейные программы и экскурсия в гости к действующей археологической экспедиции, знакомство с особенностями работы архитекторов на открытом раскопе.

А на закате, в 19.00, участников опен-эйра ждет фолк-джазовый концерт (вход на него платный). Воронежцы смогут добраться до Костенок на специальном автобусе от библиотеки имени Никитина.