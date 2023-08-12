Воронежский «Буран» завершил турнир в Рязани разгромом пензенского «Дизеля»

«Буран» сумел хорошо завершить неудачный для себя Кубок губернатора Рязанской области. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

На Кубке губернатора Рязанской области, где хоккеисты «Бурана» с одинаковым счетом 0:3 проиграли матчи «Рязани-ВДВ» и «Тамбову», «ураганным» удалось громко хлопнуть дверью.

Впрочем, отчасти в этом помогли соперники. Пензенский «Дизель» набрал в двух матчах четыре очка и досрочно стал победителем турнира. Поэтому на матч с «Бураном» и выставил неоптимальный состав.

«Ураганные» воспользовались этим. Уже в первом периоде они смяли соперника. Шайбы забросили на шестой минуте надворный, почти тут же Чижиков удвоил счет, а на 15 и 19 минутах оформил дубль Капитуров. Второй период «Буран» провел куда скромнее. Ограничился одним голом – на 27 минуте большинство реализовал Тимофеев. А третий период и вовсе обошелся без заброшенных шайб. Итог – 5:0.

«Буран» имеет небольшие шансы уйти в этом Кубке с последнего четвертого места. Впрочем, это не так уж принципиально. Впереди у «ураганных» два контрольных матча с ХК «Ростов» в Воронеже 18 и 19 августа.