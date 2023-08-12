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НовостиОбщество12 августа 2023 15:38

В Воронеже на площадке бывшей ярмарки на улице 60 Армии высадят более 300 кленов

Но до этого удалят 299 старых деревьев
Олег КУЗНЕЦОВ
Пока на участке улицы 60 Армии идут подготовительные работы.

Пока на участке улицы 60 Армии идут подготовительные работы.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 12 августа, на участке улицы 60 Армии от Лизюкова до Хользунова начали вырубать деревья. Всего их придется убрать 299. Это тополи, каштаны и липы, которые высадили несколько десятилетий назад. Пересадить в другое место большинство деревьев невозможно – не приживутся. А убирают их для строительства дублера Московского проспекта. Вырубать деревья будут несколько дней, потом приступят к земляным работам.

Старые деревья приходится вырубать.

Старые деревья приходится вырубать.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Правда, в мэрии уверяют, что эта часть города в перспективе будет такой же зеленой, как была. Главный инженер СМУ-90, организации-подрядчика, Денис Зайцев заявил, что после окончания работ по строительству новой дороги вдоль нее высадят 317 остролистных кленов.

От улицы Владимира Невского до бульвара Победы начали монтаж системы ливневой канализации, а также продолжают переустройство линий электроснабжения. В планах подрядной организации завершить эти работы к сентябрю и далее приступить к обустройству дорожной одежды.

Уже вечером 12 августа водители смогут проехать по одностороннему участку улицы 60-ой Армии.

Улица 60 Армии сейчас сильно перекопана.

Улица 60 Армии сейчас сильно перекопана.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Полностью завершить работы на улице 60-й Армии на участке от Владимира Невского до Хользунова планируют до конца 2024 года. Обновленная дорога станет частью западного дублера Московского проспекта. Вместе с еще одной, строящейся от улицы Шишкова до Тимирязева, они позволят разгрузить крупную магистраль, ведущую в Коминтерновский район. В будущем по ней будет ходить скоростной автобусный маршрут.