В Воронеже на площадке бывшей ярмарки на улице 60 Армии высадят более 300 кленов

Пока на участке улицы 60 Армии идут подготовительные работы. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 12 августа, на участке улицы 60 Армии от Лизюкова до Хользунова начали вырубать деревья. Всего их придется убрать 299. Это тополи, каштаны и липы, которые высадили несколько десятилетий назад. Пересадить в другое место большинство деревьев невозможно – не приживутся. А убирают их для строительства дублера Московского проспекта. Вырубать деревья будут несколько дней, потом приступят к земляным работам.

Старые деревья приходится вырубать. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Правда, в мэрии уверяют, что эта часть города в перспективе будет такой же зеленой, как была. Главный инженер СМУ-90, организации-подрядчика, Денис Зайцев заявил, что после окончания работ по строительству новой дороги вдоль нее высадят 317 остролистных кленов.

От улицы Владимира Невского до бульвара Победы начали монтаж системы ливневой канализации, а также продолжают переустройство линий электроснабжения. В планах подрядной организации завершить эти работы к сентябрю и далее приступить к обустройству дорожной одежды.

Уже вечером 12 августа водители смогут проехать по одностороннему участку улицы 60-ой Армии.

Улица 60 Армии сейчас сильно перекопана. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Полностью завершить работы на улице 60-й Армии на участке от Владимира Невского до Хользунова планируют до конца 2024 года. Обновленная дорога станет частью западного дублера Московского проспекта. Вместе с еще одной, строящейся от улицы Шишкова до Тимирязева, они позволят разгрузить крупную магистраль, ведущую в Коминтерновский район. В будущем по ней будет ходить скоростной автобусный маршрут.