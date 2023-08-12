Молодежка воронежского «Факела» обыграла сверстников из грозненского «Ахмата»

Победа над молодежной командой «Ахмата» подняла «Факел-М» на десятое место. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Молодежная команда «Факела» успешно сыграла в родных стенах со сверстниками из грозненского «Ахмата». Игра выдалась равной – без обилия опасных моментов, но и не без них. Зато воронежцы забрали концовку. Сначала Петр Саласин сделал пристрелку и попал в перекладину, а на 76 минуте он после очередной подачи Кирилла Симонова отправил мяч в сетку – 1:0.

Для нашей команды этот матч стал уже пятым «сухим» в текущем сезоне. Голкипер Андрей Цицилин сумел оставить ворота в неприкосновенности в своей дебютной игре в МФЛ. Кстати, в молодежной футбольной лиге оборона «Факела-М» пока самая лучшая. В ворота нашей команды с начала сезона пока влетели всего два мяча.

Эта победа для «Факела-М» стала второй в сезоне. В активе «молодежки» девять очков, команда поднялась на десятое место. В следующем туре «Факел-М» ждет принципиальная игра на выезде. Предстоит сразиться со столичной ФШМ. В активе московской команды сейчас десять очков, она занимает восьмое место в МФЛ.