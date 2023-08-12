За шесть месяцев 2023 года бросили курить 448 жителей Воронежской области

Лучше бросить сигареты и никогда больше их не покупать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практически по прошлогоднему графику идет динамика числа сумевших «завязать» с сигаретами посетителей кабинетов отказа от курения. За шесть месяцев 2023-го туда обратились 3 206 человек. Большинство из них мужчины – 2 412. Но и женщин немало – 794. При этом бросили курить 448 наших земляков. Для сравнения: за весь 2022 год покончили с пагубной привычкой 893 пациента.

– Курение – один из факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за вредной привычки в крови повышается уровень окиси углерода и никотина, что негативно сказывается на сосудах, сужая их. В результате развиваются тромбозы и возникают сердечные приступы, - напомнила методист областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Балуева.

Адреса кабинетов отказа от курения в Воронежской области можно увидеть здесь.