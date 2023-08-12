Скандальный памятник Аленке вернулся на воронежский фестиваль «Черноземфест»

Аленка снова поразит гостей «Черноземфеста». Фото: Черноземфест ВКонтакте.

Как и год назад, скандальный памятник Аленке установили на площадке, где проходит музыкальный фестиваль «Черноземфест». Об этом рассказали его организаторы.

Страшно красивая Аленка в 2022 году привлекала большое внимание людей, приехавших на фестиваль. Не было отбоя от желающих сделать фото на фоне нее.

Напомним, история Аленки стала известна на всю страну в конце 2020 года. Изначально монумент должен был стоять в Нововоронеже как символ села Новая Аленовка, которое сейчас уже поглотил разросшийся райцентр. Однако памятник получился необычным. Нестандартное лицо Аленки пугало привыкшим к более классическим образцам нововоронежцев. В результате памятник демонтировали. В Сети гуляло множество мемов по поводу страшной Аленки. Монумент обсуждали известные писатели, ведущие, рестораторы, его был не прочь купить ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А в итоге приобрел бизнесмен Евгений Хамин, который и решил сделать ее одной из «фишек» «Черноземфеста». Ну а в Нововоронеже установили другую, более миловидную скульптуру.