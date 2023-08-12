В Воронеже муж ударом кулака разорвал жене селезенку

Несколькими ударами кулака муж сильно покалечил жену. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

7 августа в больницу привезли 48-летнюю жительницу Железнодорожного района с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали ей разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение и тупую травму живота. Медики вызвали полицейских из-за явно криминального характера травм.

Стражи порядка выяснили, что вечером 7 августа в доме на улице Остужева между 40-летним местным жителем и его женой случился бытовой конфликт. Пьяный мужчина несколько раз сильно ударил супругу кулаком в область живота. Его задержали. Во время обыска обнаружили следы преступления. В отделе полиции мужчина признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Учитывая, что ранее он не был судим, арестовывать его не стали. Суда агрессивный муж будет дожидаться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.