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НовостиОбщество12 августа 2023 10:13

В Воронеже договор на передачу двух бомбоубежищ стрелковому клубу признали недействительным

Его заключали без проведения торгов
Юрий КОЗЛОВ
В Арбитражном суде Воронежской области расторгли договор, при заключении которого не проводили торги.

В Арбитражном суде Воронежской области расторгли договор, при заключении которого не проводили торги.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Два бомбоубежища отобрали у ООО «Воронежский стрелковый клуб». Эти сооружения, согласно договору, заключенному между этой организацией, и региональными управлениями Росимуществаи МЧС, передали со всеми инженерными коммуникациями, иными сетями и оборудованием. Однако при этом не проводили никаких торгов.

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск, поданный сотрудниками регионального УФАС, и расторг договор об ответственном хранении бомбоубежищ. Служители Фемиды согласились с тем, что он не соответствует требованиям законодательства.

В региональном УФАС напомнили, что за сохранностью бомбоубежищ надо строго следить, чтобы их в любой момент можно было использовать по назначению. В нынешних реалиях это уже далеко не умозрительное утверждение.