В Воронеже мошенник заставил женщину перевести на его счета 557 тысяч рублей

Общение с мошенником лишило женщину всех ее сбережений. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 11 августа, в отдел полиции № 6, обслуживающий Центральный район Воронежа, обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что недавно ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются дистанционно оформить на нее кредит. Женщина испугалась и по указке афериста перевела на несколько якобы безопасных счетов все свои сбережения – 557 400 рублей. Затем она попыталась связаться с мошенником, но на ее звонки уже никто не отвечал.

- Всего 11 августа в Воронежской области от действий аферистов пострадали шестнадцать человек, еще у двоих похитили деньги с банковских карт. Ущерб, причиненный этим людям, составил около 2 миллионов 642 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, карающих за мошенничество и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.