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НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:09

В Воронеже мошенник заставил женщину перевести на его счета 557 тысяч рублей

65-летняя жительница Центрального района Воронежа отдала испугавшему ее аферисту все свои сбережения
Юрий КОЗЛОВ
Общение с мошенником лишило женщину всех ее сбережений.

Общение с мошенником лишило женщину всех ее сбережений.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 11 августа, в отдел полиции № 6, обслуживающий Центральный район Воронежа, обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что недавно ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются дистанционно оформить на нее кредит. Женщина испугалась и по указке афериста перевела на несколько якобы безопасных счетов все свои сбережения – 557 400 рублей. Затем она попыталась связаться с мошенником, но на ее звонки уже никто не отвечал.

- Всего 11 августа в Воронежской области от действий аферистов пострадали шестнадцать человек, еще у двоих похитили деньги с банковских карт. Ущерб, причиненный этим людям, составил около 2 миллионов 642 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, карающих за мошенничество и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.