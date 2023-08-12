На левом берегу Воронежа на месте 50 ветхих домов появятся 9-ти и 19-этажки

Новый жилой квартал на левом берегу появится еще очень нескоро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже пройдут общественные слушания по проекту развитии территории площадью 28,7 гектаров в Левобережном районе на участке, ограниченном Ленинским проспектом, улицей Димитрова, переулком Репина, улицами Брусилова, Ленинградской, Героев Стратосферы. Они продлятся до 8 сентября на площадке «Активный электронный гражданин». По их итогам примут решение о рекомендации проекта к утверждению в мэрии.

По проекту, ООО «СЗ «ДСК-1» (это дочерняя структура «ДСК») предстоит до 2032 года снести на этом участке 50 ветхих домов – 40 двухэтажных и 10 трехэтажных. Два из них уже расселили. Жильцам еще 48 нужно будет дать новые квартиры до 2031 года.

На месте снесенных домов планируют построить дома высотой от 9 до 19 этажей (с учетом технического). При этом их высота не может превышать 159,56 метров из-за близости аэродрома ВАСО.

Кроме того, проект предусматривает строительство школы на 2 тысячи мест и реконструкцию еще трех, а также расширение территории детсада компенсирующего типа № 2 на улице Ленинградской, реконструкцию его зданий и помещений еще четырех дошкольных учреждений, при этом появятся и новые на первых этажах «свежих» многоэтажек.

За все эти работы власти заплатят 189,1 миллионов рублей. В новом квартале, по прикидкам авторов проекта, будут жить около 15,5 тысяч человек.