Под Воронежем опрокинулась «Тойота»: ранены четыре человека

«Тойота» после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 12 августа, около пяти часов утра в Калачеевском районе на 103 километре дороги «М-4 «Дон» - Бутурлиновка - Воробьевка – Калач» случилась авария. 35-летний житель Самарской области, руливший «Тойотой-Чайзер», потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В аварии получили травмы водитель и три его пассажира – двум мужчинам по 33 года, еще одному – 48. Все они – жители Самарской области.

Четырех пострадавших отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель не справился с управлением «Тойотой».

Напомним, также 12 августа в 00.10 в Новоусманском районе 22-летний парень на мотоцикле «Кавасаки» врезался в «Ауди» и погиб.