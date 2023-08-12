Артем Дзюба заявил, что получил травму в Воронеже

После матча в Воронеже было непохоже, что Артем Дзюба (в центре) травмирован. Фото: с телеграм-канала Артема Дзюбы.

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в своем телеграм-канале сообщил, что получил травму в матче с «Факелом» в Воронеже.

- Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все было великолепно, - заявил форвард.

На поле в Воронеже жалуются многие специалисты, в частности, после выездного матча его состоянием был очень недоволен главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Кстати, именно с этой командой предстоит встретиться в четвертом туре «Локомотиву». Дзюба в этом матче вынужден будет отдыхать.

Напомним, в выездном матче с «Факелом» Артем Дзюба открыл счет. Представители воронежской команды были уверены, что гол был забит по правилам, так как перед ударом форвард толкнул защитника Сергея Божина. Однако в контрольно-дисциплинарном комитете посчитали, что борьба была в рамках правил.