В райцентре под Воронежем на пожаре обнаружили труп мужчины

Пожар потушили через 14 минут после вызова, но спасти мужчину не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 11 августа, в поселке городского типа Анна случился пожар в жилом доме на улице Морской. Сотрудников МЧС вызвали на него в 22.31. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью специалистами спасательного ведомства. С пламенем справились в 22.45. К тому времени в доме 7х5м комната 3х3м была повреждена огнем по всей площади. Пожарные эвакуировали газовый баллон.

- В сгоревшей комнате обнаружили тело мужчины. Его личность установили, погибшему было 59 лет. Причину пожара выясняют, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.