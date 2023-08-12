Под Воронежем в ночном ДТП погиб мотоциклист

Мотоцикл после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 12 августа, в 00.10 в Новоусманском районе на 519 километре трассы «Дон» случилось смертельное ДТП. 22-летний местный житель, ехавший на мотоцикле «Кавасаки» в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и врезался в «Ауди». Рулившему автомобилем 34-летний житель Бобровского района госпитализация не потребовалась. А вот мотоциклист умер еще до приезда скорой.

«Ауди» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- А 11 августа в Воронежской области случилось 139 ДТП, из них 103 – в Воронеже, 25 – на дорогах в районах и 11 – на федеральных трассах. В семи авариях три человека погибли, семь получили травмы. Автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 63 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.