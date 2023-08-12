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НовостиОбщество12 августа 2023 6:33

Воронежцев предупредили о незаконной графе в коммунальных квитанциях

Люди, которых обслуживает «Квадра», за эту коммунальную услугу УК или ТСЖ платить не должны
Олег КУЗНЕЦОВ
Перед тем, как платить, тщательно проверьте квитанции – порой там допускают ошибки, бьющие по карману.

Перед тем, как платить, тщательно проверьте квитанции – порой там допускают ошибки, бьющие по карману.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторым воронежцам пришел счет за оплату горячей воды сразу в двух квитанциях. Оказалось, что это незаконно. В воронежском филиале АО «Квадра» разъяснили, что выставлять счета за оплату этого коммунального ресурса в общих квитанциях УК или ТСЖ не имеют права. Соответственно своих клиентов в компании призывают вносить деньги только им, на основании прямых договоров на предоставление коммунальных услуг.

Тем же, кто уже заплатил за горячую воду дважды, рекомендуют в течение трех дней сообщить об этом в АО «Квадра» и предоставить копию документа, подтверждающего оплату. Детали можно уточнить по телефону для справок: 248-05-08 или направить свой вопрос по e-mail: rg@voronezh.quadra.ru