Воронежцев предупредили о незаконной графе в коммунальных квитанциях

Перед тем, как платить, тщательно проверьте квитанции – порой там допускают ошибки, бьющие по карману. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторым воронежцам пришел счет за оплату горячей воды сразу в двух квитанциях. Оказалось, что это незаконно. В воронежском филиале АО «Квадра» разъяснили, что выставлять счета за оплату этого коммунального ресурса в общих квитанциях УК или ТСЖ не имеют права. Соответственно своих клиентов в компании призывают вносить деньги только им, на основании прямых договоров на предоставление коммунальных услуг.

Тем же, кто уже заплатил за горячую воду дважды, рекомендуют в течение трех дней сообщить об этом в АО «Квадра» и предоставить копию документа, подтверждающего оплату. Детали можно уточнить по телефону для справок: 248-05-08 или направить свой вопрос по e-mail: rg@voronezh.quadra.ru