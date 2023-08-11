В Воронеже подводят итоги водного марафона

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Главным итогом, объявленного управой Ленинского района в связи с установившейся аномальной жарой водного марафона, стал повсеместный отклик жителей района и проявленную взрослыми и детьми заботу о «лёгких» города.

Факты своей активности марафонцы присылали, как на страницу управы в ВКонтакте, так и посредством других мессенджеров.

Марафон завершился ожидаемым эффектом – утренним дождем в пятницу 11 августа. Подводя итоги марафона можно утверждать, что сила созидания воронежцев способна управлять даже циклонами.

Если серьезно, то за прошедшую неделю работники комбината благоустройства совместно с жителями района оказали существенную поддержку зеленым насаждениям и помогли им благоприятно пережить непростые погодные условия.

- В ближайшее время определим самых активных и прошедших всю дистанцию марафонцев и порадуем их сюрпризами, - сообщили в управе Ленинского района. - Следует отметить - лето не заканчивается. Вероятно, нас еще ждут горячие деньки. А это значит, что впереди очередные дистанции водного марафона. Следите за прогнозами Гидрометцентра и нашими публикациями. Управа Ленинского района желает всем добра и комфортной погоды.