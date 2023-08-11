Воронежский водитель заплатит 1000 рублей за парковку под запрещающим знаком

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Воронеже очевидцы сообщили в полицию о припаркованном с грубым нарушением правил дорожного движения автомобиле. Водитель «Хёндай Гетц» оставил машину на улице Челюскинцев, 131 прямо под знаком «Остановка запрещена». Сообщение о нарушителе прислали в чат - бот @Bespredelu_net36_bot.

Госавтоинспекторы проверили полученную информацию и привлекли водителя - 30-летнюю жительницу Воронежа - к административной ответственности, выписав ему штраф в размере 1500 рублей.

В ведомстве уточнили, что игнорирующих знаки «Остановка запрещена» водителей в городе достаточно. Только с начала августа их выявили уже 143.