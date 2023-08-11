На трех участках концентрации ДТП в Воронежской области установили ограждения

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на трех участках дорог, где по итогам 2022 года регистрировалась повышенная аварийность, установили защитные металлические ограждения. Места концентрации дорожно-транспортных происшествий отмечались в Лискинском, Бобровском и Петропавловском районах.

Общая протяженность нового металлического ограждения, которое способно удержать автомобиль, на этих участках составила 522 метра.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».