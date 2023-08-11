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НовостиОбщество11 августа 2023 17:24

На трех участках концентрации ДТП в Воронежской области установили ограждения

Общая протяженность отбойников составила 522 метра
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на трех участках дорог, где по итогам 2022 года регистрировалась повышенная аварийность, установили защитные металлические ограждения. Места концентрации дорожно-транспортных происшествий отмечались в Лискинском, Бобровском и Петропавловском районах.

Общая протяженность нового металлического ограждения, которое способно удержать автомобиль, на этих участках составила 522 метра.

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